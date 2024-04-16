شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: من المتوقع أن تصفو الأجواء غدا في المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شدد عقيل العقيل محلل بالمركز الوطني للأرصاد على المواطنين بضرورة عدم الخروج من المنزل عند الأمطار الغزيرة.

وقال العقيل “‏يُفضل عدم الخروج من المنزل عند الأمطار الغزيرة، ويجب الاستماع لإنذارات المراكز الوطنية للأرصاد في دول الخليج”.

وأضاف عقيل العقيل “التقلبات الجوية بدأت في المملكة يوم الأحد وتحركت للمناطق الجنوبية الشرقية من الجزيرة العربية، وشهور الربيع عموما ستشهد أمطارا غزيرة”.

وتابع العقيل “الحالة الجوية تؤثر على السعودية والإمارات والبحرين والكويت، ومن المتوقع أن تصفو الأجواء غدا في المملكة”.