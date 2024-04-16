برامج تدريبية لطالبات وخريجات جامعة الأميرة نورة

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ونفذ المركز ضمن البرنامج التدريبي «سبل وأدوات التأهيل لسوق العمل» محاضرة عن «استراتيجيات البحث عن وظيفة»؛ بهدف إكساب الطالبة مجموعة من الاستراتيجيات التي تسهم في خلق فرص العمل، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان «العمل عن بعد، تفوقي على التحديات»؛ بهدف تنمية مهارات العمل عن بعد للطالبات والخريجات، وتعريفهن بأهم التحديات التي تواجههن للتغلب عليها.
كما عقد المركز محاضرة حول «صعوبات التدريب الميداني وطرق التغلب عليها»، ضمن برنامج «مهارات التوظيف الأساسية»؛ للتعريف بأول مراحل الانخراط في بيئة العمل للطالبات، وكيفية التغلب على الصعوبات المستقبلية.
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