برامج تدريبية لطالبات وخريجات جامعة الأميرة نورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا إلى تأهيل الطالبات لسوق العمل، نظم مركز الدعم الطلابي والمهني في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من البرامج التدريبية، التي استهدفت طالبات وخريجات الجامعة؛ وتوفير فرص عمل ريادية من خلال تنمية المعارف والمهارات اللازمة للعمل.

ونفذ المركز ضمن البرنامج التدريبي «سبل وأدوات التأهيل لسوق العمل» محاضرة عن «استراتيجيات البحث عن وظيفة»؛ بهدف إكساب الطالبة مجموعة من الاستراتيجيات التي تسهم في خلق فرص العمل، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان «العمل عن بعد، تفوقي على التحديات»؛ بهدف تنمية مهارات العمل عن بعد للطالبات والخريجات، وتعريفهن بأهم التحديات التي تواجههن للتغلب عليها.

كما عقد المركز محاضرة حول «صعوبات التدريب الميداني وطرق التغلب عليها»، ضمن برنامج «مهارات التوظيف الأساسية»؛ للتعريف بأول مراحل الانخراط في بيئة العمل للطالبات، وكيفية التغلب على الصعوبات المستقبلية.