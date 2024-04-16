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برامج تدريبية لطالبات وخريجات جامعة الأميرة نورة

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- بواسطة أيمن الوشواش - سعيا إلى تأهيل الطالبات لسوق العمل، نظم مركز الدعم الطلابي والمهني في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من البرامج التدريبية، التي استهدفت طالبات وخريجات الجامعة؛ وتوفير فرص عمل ريادية من خلال تنمية المعارف والمهارات اللازمة للعمل.

ونفذ المركز ضمن البرنامج التدريبي «سبل وأدوات التأهيل لسوق العمل» محاضرة عن «استراتيجيات البحث عن وظيفة»؛ بهدف إكساب الطالبة مجموعة من الاستراتيجيات التي تسهم في خلق فرص العمل، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان «العمل عن بعد، تفوقي على التحديات»؛ بهدف تنمية مهارات العمل عن بعد للطالبات والخريجات، وتعريفهن بأهم التحديات التي تواجههن للتغلب عليها.

كما عقد المركز محاضرة حول «صعوبات التدريب الميداني وطرق التغلب عليها»، ضمن برنامج «مهارات التوظيف الأساسية»؛ للتعريف بأول مراحل الانخراط في بيئة العمل للطالبات، وكيفية التغلب على الصعوبات المستقبلية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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