ماجدة أبو راس تفوز بجائزة التميز للمرأة العربية لعام 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الدكتورة ماجدة أبوراس على جائزة التميز للمرأة العربية لعام 2023 في دورتها الرابعة بمجال النشاط البيئي، في إطار اجتماع لجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 43، وذلك امتدادا لمسيرة النجاحات التي تحققها المرأة السعودية في المحافل الدولية والمحلية.

وتميزت الدكتورة ماجدة المتخصصة في المجال البيئي بنشاطها في البرامج البيئية والمبادرات والمشاريع المستدامة، وببحوثها العلمية العديدة في مجال معالجة الملوثات البيئية، حيث تركز على مجال التربة والبيئة الصحراوية والمراقبة والإدارة البيئية والتوعية العامة.

وقدمت برامج ومبادرات وأفكارا جديدة فريدة ومبتكرة في العمل البيئي، تفوقت بها على المستوى العالمي، وأظهرت كمرشحة للجائزة مهارات قيادية في تنفيذ مشاريعها البيئية، وإبراز خطط استراتيجية فعالة لضمان استدامتها.

ماجدة أبوراس: