ماجدة أبو راس تفوز بجائزة التميز للمرأة العربية لعام 2023

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وتميزت الدكتورة ماجدة المتخصصة في المجال البيئي بنشاطها في البرامج البيئية والمبادرات والمشاريع المستدامة، وببحوثها العلمية العديدة في مجال معالجة الملوثات البيئية، حيث تركز على مجال التربة والبيئة الصحراوية والمراقبة والإدارة البيئية والتوعية العامة.
وقدمت برامج ومبادرات وأفكارا جديدة فريدة ومبتكرة في العمل البيئي، تفوقت بها على المستوى العالمي، وأظهرت كمرشحة للجائزة مهارات قيادية في تنفيذ مشاريعها البيئية، وإبراز خطط استراتيجية فعالة لضمان استدامتها.
ماجدة أبوراس:
- اختصاصية قيادية في التقنيات الحيوية البيئية والعلاج لكافة أنواع التربة الصحراوية الملوثة بزيت النفط الخام.
- قدمت أبحاثا علميا ومشاريع ومبادرات وطنية ودولية.
- شاركت في العديد من المؤتمرات وورش العمل.
- ترأست العديد من المنتديات والهيئات.
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