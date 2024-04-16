تسليم جائزة الملك فيصل العالمية الاثنين المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عنه، يحضر أمير منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن بندر، حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين بها في دورتها السادسة والأربعين، الاثنين المقبل بالرياض. وكانت أمانة الجائزة أعلنت في وقت سابق أسماء الفائزين بالدورة السادسة والأربعين 2024، إذ مُنحت جائزة خدمة الإسلام، بالاشتراك: لجمعية مسلمي اليابان، وللأستاذ محمد السماك لبناني الجنسية. ومنحت جائزة الدراسات الإسلامية للدكتور وائل حلاق أمريكي الجنسية، فيما حجبت جائزة اللغة العربية والآدب، أما جائزة الطب، فمُنحت للدكتور جيري روي ميندل أمريكي الجنسية. فيما فاز بجائزة العلوم الدكتور هاورد يوان-هاو تشانغ أمريكي الجنسية.

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