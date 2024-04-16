شكرا لقرائتكم تقويم التعليم توضح خطوات إعادة تصحيح اختبار القدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتفصيل خطوات خدمة إعادة تصحيح الاختبار في ملف المستفيد من خلال موقع المركز الوطني للقياس.

خدمة إعادة تصحيح اختبار القدرات



هي عبارة عن خدمة إلكترونية تتيح للمستفيد أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح اختباره خلال ستين يوماً من إعلان النتيجة عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس

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متطلبات تقديم الخدمة



– عدم تجاوز ظهور النتيجة 60 يوماً.

– دفع رسوم إعادة التصحيح للاختبار الواحد (الورقي أو الرقمي) وهي (مئتا ريال)

– يُسترد المبلغ إذا ثبت عدم صحة الدرجة المرصودة بالملف الخاص بالمتقدم.

أما عن قنوات تقديم الخدمة فتتم من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس.

خطوات إعادة تصحيح اختبار القدرات

1- الدخول إلى صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس، إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور، ثم الضغط على (تسجيل الدخول).

2- من خلال الصفحة الرئيسية اختيار (النتائج)، ثم تحديد مسمى الاختبار والضغط على (بحث).

ستظهر نتيجة الاختبار، بعدها يكون الضغط على (التفاصيل)، ثم (الاعتراض على النتيجة) أسفل الصفحة.

3- قراءة شروط وأحكام إعادة التصحيح والموافقة عليها.

4- الضغط على (المتابعة للدفع) ثم تحديد نوع الاعتراض.

5- اختيار طريقة الدفع (البطاقات الائتمانية / مدى) ثم الضغط على (التالي).

6- إدخال معلومات البطاقة ثم الضغط على (دفع).

7- للاطلاع على تفاصيل طلب الاعتراض وحالة الطلب بعد تقديمه من خلال الضغط على (تفاصيل طلب الاعتراض) الظاهرة أسفل نتيجة الاختبار.

8- عند الانتهاء من إعادة التصحيح يمكنك الاطلاع على التقرير الظاهر أسفل حالة الطلب.​