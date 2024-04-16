شكرا لقرائتكم بالخطوات.. طريقة تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تتيح منصة أبشر إمكانية تحديث حساب متابعات الخليج 365 وبيانات المستفيدين عبر حساباتهم في المنصة، حيث تعد عملية تحديث البيانات الخاصة بحساب متابعات الخليج 365 من المواضيع شديدة الأهمية والتي تؤثر على دعم المستفيد.

خطوات تحديث حساب متابعات الخليج 365 عبر أبشر

1- الدخول لحساب متابعات الخليج 365 من خلال الرابط التالي “اضغط هنا”.

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2- اختيار تسجيل الدخول للمواطن من خلال بوابة النفاذ الوطني.

3- كتابة رقم الهوية في مكان اسم المستخدم.

4- إدراج كلمة المرور الخاصة بالحساب الشخصي للمواطن عبر منصة أبشر.

5- ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول الظاهرة على الشاشة.

7- الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب الظاهرة على الشاشة الرئيسية وتحديث البيانات المطلوبة

8- أخيرًا الضغط على أيقونة حفظ من أجل التأكد من حفظ التعديلات المطروحة على بيانات متابعات الخليج 365.

خطورة عدم تحديث بيانات حساب متابعات الخليج 365

ويتسبب عدم تحديث بيانات حساب متابعات الخليج 365 في انقطاع الدعم عن المستفيد الرئيسي والتابعين، وبالتالي يؤكد حساب متابعات الخليج 365، على أهمية تحديث البيانات بصفة دورية.

وهناك أسباب قد تؤدي لتوقف الدعم عن المستفيد ومنها ما يلي:

أسباب انقطاع دعم حساب متابعات الخليج 365

– التحايل واتخاذ طرق غير شرعية وقانونية للاستفادة من الدعم.

– مخالفة القواعد والقوانين في المملكة.

– تقديم اعتراض في وقت غير الوقت المحدد له.

– القيام بتقديم معلومات غير صحيحة بشأن الممتلكات والدخل في حساب الموطن.

– عدم تحديث البيانات المطلوب.

– أي تغيير يطرأ في دخل الأسرة لم يتم التعريف به.

– زيادة في دخل المستفيدين سواء المستفيد الرئيس أو التابعين.