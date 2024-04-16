شكرا لقرائتكم الموقع الرسمي حساب المواطن.. رابط تسجيل الدخول واحتساب قيمة الدعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يبحث المواطنون في الموقع الرسمي لحساب متابعات الخليج 365 عن رابط تسجيل الدخول واحتساب قيمة الدعم الذي يحصلون عليه من البرنامج.

الموقع الرسمي حساب متابعات الخليج 365

ويمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب متابعات الخليج 365 من خلال الرابط التالي هنا

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احتساب قيمة الدعم في حساب متابعات الخليج 365

وبالنسبة إلى احتساب قيمة الدعم، يتم تحديد قيمة الدعم بناءً على التكلفة الشهرية الإضافية المتوقعة لجميع المنتجات والخدمات الأساسية على الأسرة السعودية، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، وذلك مثل التكاليف الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة لجميع الأغذية والمشروبات الأساسية والزيادة في فاتورة الكهرباء والبنزين نتيجة لتصحيح أسعار الطاقة.

وهنالك آلة حاسبة داخل البوابة الإلكترونية لاحتساب قيمة الاستحقاق بشكل تقديري، وتعتمد على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومجموع دخل الأسرة، ويتم التحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات، وأيضًا مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.

توقف الدعم

وهناك أسباب قد تؤدي لتوقف الدعم عن المستفيد ومنها ما يلي:

– التحايل واتخاذ طرق غير شرعية وقانونية للاستفادة من الدعم.

– مخالفة القواعد والقوانين في المملكة.

– تقديم اعتراض في وقت غير الوقت المحدد له.

– القيام بتقديم معلومات غير صحيحة بشأن الممتلكات والدخل في حساب الموطن.

– عدم تحديث البيانات المطلوب.

– أي تغيير يطرأ في دخل الأسرة لم يتم التعريف به.

– زيادة في دخل المستفيدين سواء المستفيد الرئيس أو التابعين.

خطوات تحديث بيانات حساب متابعات الخليج 365

ويؤكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، على أهمية تحديث البيانات دوريًّا، خاصة في حالة حدوث أي تغيير في دخل المستفيد أو الحالة الاجتماعية وغيرها.

1- الدخول على الموقع الرسمي لـ حساب متابعات الخليج 365، عبر الرابط التالي “اضغط هنا“.

2- القيام بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

3- اكتب رمز التحقق .

3- اختيار التعديل أو استكمال الطلب.

4- قم بتعديل البيانات المطلوبة.

5- راجع البيانات التي قمت بتحديثها للتأكد من صحتها .

6- أخيرًا يتم النقر على زر تحديث أو تسجيل لإدخال البيانات الجديدة.

البيانات المطلوبة لتحديث حساب متابعات الخليج 365

وأخيرًا نتحدث عن البيانات المطلوبة للتحديث في بيانات مستفيدي حساب متابعات الخليج 365، والتي يؤكد البرنامج على تحديثها بصفة دورية خاصة في حالة حدوث أي تغيير في البيانات الخاصة بالمستفيد والتابعين، وتشمل هذه البيانات ما يلي: