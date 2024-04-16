شكرا لقرائتكم لقطات للاحتفال بوصول أول طائرة من بكين إلى الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفل مطار الملك خالد الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، بوصول أول طائرة من العاصمة الصينية بكين بعد تدشين المسار الجوي الجديد بين الرياض وبكين.

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يبين الاحتفال بوصول أول طائرة من العاصمة الصينية بكين.

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أكبر مصدر للسياح

ويعد قطاع السياحة أحد أركان رؤية المملكة 2030، كما تعد الصين أكبر مصدر للسياح في العالم، ولذلك يمثل تدشين المسار الجديد خطوة هامة لدعم التنوع الاقتصادي في المملكة من خلال جذب السياح الصينيين للمملكة وزيادة النمو في القطاع.