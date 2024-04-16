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دبي.. القنصلية السعودية تخصص رقمًا لتواصل المواطنين المتضررين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعت القنصلية السعودية في دبي المواطنين المتضررين من الحالة المطرية في مدينة دبي والإمارات الشمالية التواصل مع القنصلية بالاتصال أو الواتس آب.
وكتبت القنصلية عبر حسابها على تطبيق إكس: "تنويه عاجل لكافة المواطنين والمواطنات الأعزاء المتضررين من الحالة المطرية في مدينة دبي والإمارات الشمالية، التواصل مع القنصلية على هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين بالاتصال أو الواتس اب 00971504522258".

جهود فرق الطوارئ

وقال المكتب الإعلامي لحكومة عجمان إن فرق الطوارئ المشتركة من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة سخرت كل الإمكانيات والموارد للتعامل مع كل الحالات المصاحبة للحالة الجوية السائدة في الدولة.


وتعاملت فرق الطوارئ المعنية في القيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط مع حالات الأمطار الغزيرة لضمان سلامة الجمهور وممتلكاته.وانتشرت الدوريات المرورية في مختلف مناطق الإمارة لضمان تسهيل حركة المرور دون عوائق أو حوادث، وتيسير حركة المارة، وتوجيه الجمهور بعيدًا عن تجمعات المياه.
ووُضعت سيارات الإسعاف الوطني في حالة استعداد كامل لتلبية أي بلاغات في كل أنحاء الإمارة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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