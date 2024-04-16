شكرا لقرائتكم خبر عن دبي.. القنصلية السعودية تخصص رقمًا لتواصل المواطنين المتضررين والان نبدء بالتفاصيل

جهود فرق الطوارئ

الدمام - شريف احمد - دعت القنصلية السعودية في دبي المواطنين المتضررين من الحالة المطرية في مدينة دبي والإمارات الشمالية التواصل مع القنصلية بالاتصال أو الواتس آب.وكتبت القنصلية عبر حسابها على تطبيق إكس: "تنويه عاجل لكافة المواطنين والمواطنات الأعزاء المتضررين من الحالة المطرية في مدينة دبي والإمارات الشمالية، التواصل مع القنصلية على هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين بالاتصال أو الواتس اب 00971504522258".

وقال المكتب الإعلامي لحكومة عجمان إن فرق الطوارئ المشتركة من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة سخرت كل الإمكانيات والموارد للتعامل مع كل الحالات المصاحبة للحالة الجوية السائدة في الدولة.



وتعاملت فرق الطوارئ المعنية في القيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط مع حالات الأمطار الغزيرة لضمان سلامة الجمهور وممتلكاته.وانتشرت الدوريات المرورية في مختلف مناطق الإمارة لضمان تسهيل حركة المرور دون عوائق أو حوادث، وتيسير حركة المارة، وتوجيه الجمهور بعيدًا عن تجمعات المياه.

ووُضعت سيارات الإسعاف الوطني في حالة استعداد كامل لتلبية أي بلاغات في كل أنحاء الإمارة.