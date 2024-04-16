شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. رياح شديدة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس ليوم غد، من رياح شديدة على الرايس وينبع وبدر ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية ورياحاً تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كيلومتراً /ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 4 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 12 مساءً. رياح نشطة ونبه المركز من طقس غير مستقر على مدن المنطقة الشرقية مساء اليوم الثلاثاء وصباح غد الأربعاء.

وحذر بالإنذار الأحمر من أتربة مثارة وعواصف ترابية على زعبلوتن حتى الساعة 6 صباحًا، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية لمسافة كيلومتر واحد أو أقل.