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طقس السعودية.. رياح شديدة على المدينة المنورة

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واس- المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس ليوم غد، من رياح شديدة على الرايس وينبع وبدر ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية ورياحاً تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كيلومتراً /ساعة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 4 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 12 مساءً.

رياح نشطة

ونبه المركز من طقس غير مستقر على مدن المنطقة الشرقية مساء اليوم الثلاثاء وصباح غد الأربعاء.
وحذر بالإنذار الأحمر من أتربة مثارة وعواصف ترابية على زعبلوتن حتى الساعة 6 صباحًا، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية لمسافة كيلومتر واحد أو أقل.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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