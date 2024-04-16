2367 مخالفة مبان بجدة

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي، تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 5.218 موقعاً مخالفاً لتصحيح وضعهم نظامياً.
وتنوعت المخالفات التي رصدتها ما بين عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة أو عدم صيانتها وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت، إضافة إلى تهالك السور المؤقت وعدم صيانته، وعدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترمي.
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