شكرا لمتابعة خبر عن محامِ : بعض النساء يستدرجن الرجل للوقوع في جريمة التحرش .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المحامي محمد الغامدي ، بأن بعض النساء يحاولن استغلال نظام التحرش ، لاستدراج فئة معينة من الرجال ، لإيقاعهم في هذه الجريمة .

وأوضح الغامدي خلال لقائه مع قناة «روتانا خليجية» ، أن نظام التحرش استدرك موضوع ابتزاز الآخرين واستغلالهم ، لذلك نصت الفقرة الثالثة من المادة السابعة والتي نصت على: ” يُعاقب كل من قدم بلاغ كيدي عن جريمة تحرش أو ادعاء كيداً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة ” .

وأشار إلى أن الرجل أحياناً يتساهل في الحوار مع الفتاة ، أو الوقوف معاها في جانب الظل بعيداً عن الأعين لتدعي بعدها وقوع التحرش أو تهدده بتقديم بلاغ للجهات المختصة .

كما أكد أن هذا النوع من الابتزاز يكونه غرضه في المقام الأول الحصول على مبالغ مالية كبيرة ، مضيفاً أن عقوبة التحرش أو البلاغ الكيدي لهذه الجريمة تكون السجن سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ريال في الحالات العادية ، بينما في الحالات المشددة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال .

واختتم حديثه بعدم الانسياق وراء هذا النوع من الابتزازات ، خاصة إذا كان الشخص يثق من براءته ، لذا فلا تعطي لأحد الفرصة في استغلالك .