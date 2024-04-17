شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أصفر بالشرقية.. تفاصيل طقس المملكة وخريطة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بوجود إنذار برتقالي وأصفر على المنطقة الشرقية وعسير ونجران، اليوم الثلاثاء.

وأفاد المركز، بوجود إنذار برتقالي وأصفر على المنطقة الشرقية، يشمل الجبيل - الخبر - الدمام - القطيف - رأس تنورة.



ويبدأ الإنذار الثلاثاء 2024.04.16، وينتهي الأربعاء 2024.04.17 الساعة 20:00.

طقس المملكة

ويتوقع هطول أمطار خفيفة وضباب الساعة 08:00، ويصاحبه شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم.يشمل الإنذار الأصفر منطقة عسير، في النماص - بلقرن - تنومة، ويبدأ الثلاثاء 2024.04.16 وينتهي الأربعاء 2024.04.17 الساعة 21:00.ويتوقع حدوث شبوره مائية ضباب خفيف، مصحوبة بتدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم. كما يشمل الإنذار البرتقالي، منطقة نجران، في شرورة، وينتهي الثلاثاء 2024.04.16 الساعة 23:00.ويتوقع حدوث أتربة مثارة، مصحوبة برياح نشطة - شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية.