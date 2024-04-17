شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أتربة مثارة على نجران وأمطار متفرقة في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من أتربة مثارة تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، بمسافة تتراوح ما بين (1 - 3) كيلومترات، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة عصراً. طقس جازان

هطلت أمس أمطار متفرقة على منطقة جازان، شملت محافظة هروب وعدد من المراكز والقرى التابعة لها. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.