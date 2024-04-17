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القيادة تهنئ الرئيس السوري بذكرى يوم الجلاء لبلاده

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.


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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، متمنياً لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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