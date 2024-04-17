فاقت إصابات الذكور في العمل بالعام الماضي إصابات الإناث، حيث بلغت إصابات الذكور 96% مقابل 4% للإناث، في وقت انخفضت فيه إصابات العمل خلال العام الماضي 8.5% مقارنة بعام 2022، إذ بلغ إجمالي الإصابات 27.133 ألف إصابة، واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من التعرض للإصابات بـ29%.

27 ألف إصابة

كشف تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 27.133 ألف إصابة عمل، منها 26.114 ألف إصابة تعرض لها الذكور بإجمالي 26.114 ألف إصابة بـ96% مقابل 1019 إصابة للإناث بـ4%، وتصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة إصابات العمل، حيث بلغ إجمالي الإصابات فيها 7880 إصابة بـ29%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا بإجمالي 4606 إصابات بـ17%، ثم منطقة مكة المكرمة ثالثا بإجمالي 3628 إصابة بـ13%، وسجلت محافظة بيشة أقل المناطق إصابات عمل، حيث بلغ إجمالي الإصابات فيها 9 إصابات بـ0.03%.

قوى ميكانيكية

سيطر التعرض لقوى ميكانيكية على أكثر أسباب إصابات العمل بإجمالي 15.352 ألف إصابة، وحلت حوادث السقوط ثانيا بإجمالي 7413 إصابة، ثم الحوادث المرورية ثالثا بإجمالي 2732 إصابة، وبلغ إجمالي الزيارات الميدانية المنفذة لأصحاب العمل 280 ألف زيارة، وتم إصدار أكثر من 58 ألف شهادة سلامة وصحة مهنية، وإصدار أكثر من 11 ألف قرار طبي من اللجان الطبية، وتقديم الدعم لأكثر من 21 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في مجال السلامة والصحة المهنية.

10.8 ملايين مشترك

بلغ عدد المشتركين في التأمينات الاجتماعية حتى نهاية العام الماضي 10.8 ملايين مشترك، وبلغ إجمالي المنشآت المسجلة 1.3 مليون منشأة مسجلة، وأثمرت 5 جهود في انخفاض إصابات العمل، ممثلة في: التزام أصحاب العمل، ورفع مستوى الوعي، وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، واستدامة بيئات العمل للحفاظ على سلامة العاملين والممتلكات، وتنفيذ الخطط والورش واللقاءات مع أصحاب العمل، للتوعية بأهمية سلامة المشتركين في بيئات العمل.

إصابات ومشتركين

%8.5 انخفاض إصابات العمل

27.133 ألف إصابة عمل

%96 إصابات الذكور

%4 إصابات الإناث

%29 إصابات الرياض

%17 إصابات الشرقية

%13 إصابات مكة

15 ألفا إصابات التعرض لقوى ميكانيكية

7 آلاف إصابات حوادث السقوط

2732 إصابات الحوادث المرورية

280 ألف زيارة ميدانية

10.8 ملايين مشترك

1.3 مليون منشأة مسجلة

5 جهود أسهمت في انخفاض الإصابات