شرطة عسير تقبض على مقيم لتحرشه بامرأة.. والكشف عن جنسيته

ألقت شرطة منطقة عسير القبض على مقيم يمني يُدعى داود علي حسن علي، بتهمة التحرش بامرأة.

وتم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

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