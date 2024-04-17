شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة يناقش الوضع الإغاثي مع منسقة الشؤون الإنسانية في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان السيدة كليمنتين سلامي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للسودان ودول الجوار الذي تنظمه فرنسا والاتحاد الأوروبي في العاصمة باريس.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالوضع الإغاثي والإنساني في السودان، ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في المؤتمر.





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