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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشورى"يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع رئيس وزراء الأردن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حالياً إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد من المجلس.
وأكد اللقاء عمق العلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية, والمستويات العالية من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لاسيما العلاقات البرلمانية، ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
فيما حضره من الجانب الأردني رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة.
وأكد اللقاء عمق العلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية, والمستويات العالية من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لاسيما العلاقات البرلمانية، ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
مجلس الشورىحضر اللقاء الوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى, أعضاء المجلس الدكتور إبراهيم بن محمد القناص, ومبارك بن خلف الدوسري , والدكتور هشام بن كمال الفارس , والدكتورة عائشة بنت علي عريشي , والدكتورة أميرة بنت أحمد الجعفري, والدكتورة نجوى بنت عبدالكريم الغامدي , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.
فيما حضره من الجانب الأردني رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة.