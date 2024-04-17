شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى تؤكد التزامها بحقوق الملكية الفكرية وأخلاقيات البحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ردت جامعة أم القرى في بيان رسمي عبر منصة "إكس"، على ما تم تداوله عبر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، عن إحدى معيدات الجامع، وجاء نص البيان:"إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا على منصة ()؛ من وجود إخلال بضوابط الأمانة العلمية لإحدى المعيدات بالجامعة، تتعلق بنشرها لورقة علمية، نود التنويه بأن جامعة أم القرى ترفض أي انتهاك للملكية الفكرية أو إخلال بأخلاقيات البحث العلمي، كما أنها لم تطلع على الورقة العلمية أو تعلم عنها مسبقًا؛ لكون العلاقة بين أوعية النشر والباحثين هي علاقة مباشرة، ولم تُعرض الورقة على اللجان والمجالس العلمية بالجامعة لا قبل النشر ولا بعده"."وبعد أخذ إفادة المعيدة المعنية؛ اتضح بأنَّ الورقة العلمية قدمت الجامعة أخرى خلال فترة دراستها لمقررات مرحلة الماجستير، وضمن متطلبات مقرر علمي تدرسه في الجامعة المبتعثة إليها، وقامت بنشرها في إحدى المجلات فيما بعد؛ وقد اعتذرت المعيدة عن هذا التصرف أمام لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالجامعة، كما قامت بسحب الورقة العلمية من المجلة، مع الاعتذار للباحث الرئيس"."وتؤكّد جامعة أم القرى على التزامها بتطبيق جميع الأنظمة واللوائح المعمول بها لتحقيق النزاهة العلمية وستقوم باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة مع المعيدة".