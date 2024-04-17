شكرا لمتابعة خبر عن موعد انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تنطلق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والأربعين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في مكة المكرمة في شهر صفر القادم لعام 1446هـ، ويشارك فيها متسابقون من مختلف دول العالم، ويبلغ مجموع جوائزها أربعة ملايين ريال وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله.

‎ ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على رعايتهما وعنايتهما بكتاب الله الكريم وأهله، مشيراً إلى أن المسابقة تأتي امتداداً للجهود الكبيرة التي تقدمها هذه البلاد المباركة في خدمة كتاب الله الكريم وتشجيع أبناء المسلمين على التنافس في حفظه وحسن تلاوته وتفسيره.

‎ وأوضح أن الوزارة تتشرف بتنظيم هذه المسابقة التي تحظى بمكانة كبيرة على المستوى الدولي وتبرز دور المملكة الريادي في العناية بالقرآن الكريم وحفظه، ويقام حفلها الختامي في رحاب المسجد الحرام، منوهاً بما حققته المسابقة خلال مسيرتها التي تجاوزت أربعة عقود على المنافسة بين أبناء المسلمين في دول العالم لحفظ القرآن الكريم.

‎ وأكد معاليه أن هذه المسابقة تعد من أبرز المسابقات القرآنية العالمية وتحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

‎ وسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على عنايتهما بكتاب الله وخدمة الإسلام والمسلمين.