شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية في جورجيا تطالب المواطنين بتجنب أماكن المظاهرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت السفارة السعودية في جورجيا، المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين بتجنب أماكن التجمعات والمظاهرات لحفظ سلامتهم.

وكتبت السفارة عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الأربعاء: "نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط مدينة تبليسي.. تود التنويه للمواطنين السعوديين المقيمين والزائرين تجنب أماكن التجمعات والمظاهرات لحفظ سلامتهم".

وتابعت: "وفي حال الطوارئ يرجى الاتصال على 00995598033300". مظاهرات جورجيا وتشهد شوارع العاصمة الجورجية تبليسي احتجاجات ومظاهرات على مشروع قانون يستهدف تقييد التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وفقًا لوكالة "د ب أ" الألمانية.

وتجمع المئات أمام مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية حيث تتم مناقشة مشروع القانون، الذي يقول معارضوه إنه تمت صياغته ليكون على غرار قانون روسي مماثل.