شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية في جورجيا تطالب المواطنين بتجنب أماكن المظاهرات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طالبت السفارة السعودية في جورجيا، المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين بتجنب أماكن التجمعات والمظاهرات لحفظ سلامتهم.
وكتبت السفارة عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الأربعاء: "نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط مدينة تبليسي.. تود التنويه للمواطنين السعوديين المقيمين والزائرين تجنب أماكن التجمعات والمظاهرات لحفظ سلامتهم".
وتابعت: "وفي حال الطوارئ يرجى الاتصال على 00995598033300".
وتجمع المئات أمام مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية حيث تتم مناقشة مشروع القانون، الذي يقول معارضوه إنه تمت صياغته ليكون على غرار قانون روسي مماثل.
وكتبت السفارة عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الأربعاء: "نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط مدينة تبليسي.. تود التنويه للمواطنين السعوديين المقيمين والزائرين تجنب أماكن التجمعات والمظاهرات لحفظ سلامتهم".
وتابعت: "وفي حال الطوارئ يرجى الاتصال على 00995598033300".
مظاهرات جورجياوتشهد شوارع العاصمة الجورجية تبليسي احتجاجات ومظاهرات على مشروع قانون يستهدف تقييد التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وفقًا لوكالة "د ب أ" الألمانية.
وتجمع المئات أمام مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية حيث تتم مناقشة مشروع القانون، الذي يقول معارضوه إنه تمت صياغته ليكون على غرار قانون روسي مماثل.