شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يطلع على جاهزية وزارة البيئة في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمكتبه اليوم الأربعاء، اجتماعاً بحضور معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعدد من مسؤولي وقيادات الوزارة.واستعرض اللقاء استعدادات قطاعات الوزارة المختلفة لموسم حج هذا العام 1445هـ، وجاهزيتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، إلى جانب تهيئة بيئة مثالية لحجاج بيت الله الحرام، تعزيزًا لدور المملكة الريادي في خدمة الحجاج، في ظل الاهتمام والرعاية والدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتحقيق حجٍ آمن وصحي.واطلع سموه على خطط الوزارة التشغيلية لموسم حج هذا العام، ومدى جاهزية كافة قطاعاتها لتحقيق أعلى مستويات الخدمة المقدّمة لضيوف الرحمن، بما يشمل الخطط البيطرية والمحجرية، والأسواق، حيث يتم العمل على إدارة ومراقبة أسواق النفع العام البالغ عددها (81) سوقًا، بالإضافة إلى (41) مسلخًا؛ للتأكد من وفرة وجودة المنتجات.كما استعرض سموه المشاريع الاستثمارية التي يجري العمل على تنفيذها في المنطقة، من ضمنها أكثر من (30) مدينة زراعية، تم طرح اثنتين منها في كلٍ من الطائف والقنفذة، حيث يتجاوز عدد المزارع بالمنطقة (30) ألف مزرعة، إلى جانب الخطة التطويرية لسدود الحماية بمحافظة جدة، إذ يبلغ عدد السدود في المنطقة (71) سدًا، بإجمالي سعة تخزينية تتجاوز (700) مليون م3.