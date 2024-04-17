شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يهدي 25 طنًا من التمور لجمهورية أذربيجان والان نبدء بالتفاصيل



وسلم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي، ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أذربيجان، وذلك بالعاصمة باكو.

تأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الثلاثاء، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية أذربيجان البالغة 25 طنًا من التمور.وسلم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي، ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أذربيجان، وذلك بالعاصمة باكو.تأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.