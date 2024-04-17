شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدرعية يدشن انطلاق مهام دوريات الأمن في العيينة والجبيلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية، اليوم الأربعاء، انطلاق مهام دوريات الأمن في مركز العيينة والجبيلة التابعة للمحافظة.

حضر التدشين مدير الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض العقيد سلطان بن مشاري بن زريبان، وقائد الدوريات الأمنية بمحافظة الدرعية المقدم مساعد بن عوض الحربي.

