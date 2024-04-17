شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن مشاري.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، صلاة الميت على الفقيد محمد بن مشاري ابن معمر “رحمه الله”، عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء، بمسجد الملك خالد بأم الحمام بمدينة الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، ومئات من المواطنين، وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعربت أسرة ابن معمر عن انتماء ها و شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.