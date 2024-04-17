شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة تبوك تطلق خدمة "مكانك" تسهيلاً على المستفيدين من خدماتها والان نبدء بالتفاصيل

الاستفادة من الخدمة

الدمام - شريف احمد - أطلقت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك اليوم خدمة "مكانك "، المعنية بتقديم الخدمات لعملائها في أماكنهم سواء داخل المملكة أوخارجها.وذلك لتسهيل الإجراءات على جميع المنشآت المشتركة الراغبة في اعتماد أو تحديث بياناتها من خلال زيارة العميل في مقره.أوضحت الغرفة أن الآلية الاستفادة من الخدمة تتم عبر رقم الاتصال الموحد 920028038 لتحديد الموعد ليتم على ضوء ذلك استكمال الإجراءات المتبقية.وبيّن الأمين العام المكلف للغرفة حسن الشهري، أن هذه الخدمة تأتي في إطار حرص الغرفة على تعزيز الخدمات، في سبيل التوافق مع متطلبات تسهيل أعمالهم وتقديم الخدمة لهم بكل يسر وسهولة وفي المكان الذي يرغبه العملاء.وأكد أن الغرفة تعمل باستمرار على تحديث وتطوير خدماتها ضمن الإستراتيجية التي تتبناها الغرفة التي تستهدف الارتقاء بخدماتها ومواكبة التطورات التقنية الحديثة.