المملكة تحقق إنجازا عالميا في مجال المياه للعام 2024

وجاء حصول الشركة على الجائزة , نظير جهودها في خصخصة مشاريع المياه والتقدم بشكل فعال في المشاريع وسرعة الإنجاز وتطبيق أعلى معايير الجودة، والسعي لاستدامة المياه وأمنها، حيث استلم الجائزة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد القريشي وفريق عمل الشركة, كما حصد مشروع الشركة الجبيل 3أ لإنتاج المياه المستقل بمشاركة القطاع الخاص والتحالف المكون من أكواباور ومؤسسة الخليج للاستثمار وشركة البواني للمياه والطاقة.
وتقدّم "جلوبال ووتر انتيليجنس" جوائز المياه العالمية في منتدى "قمة المياه العالمية" سنويًا، وتعد من أكبر الجهات المهتمة في صناعة المياه الدولية وأبحاثها ضمن عدة قطاعات للمياه وتعد هذه الجوائز من أهم الجوائز المقدمة في قطاع المياه على مستوى العالم لدعم صناعة المياه وتحسين الأداء التشغيلي واستدامة قطاع المياه.
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