القيادة تهنئ الرئيس السوري بذكرى يوم الجلاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده.

وأعرب ولي العهد في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة أخرى تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، أمس الأول، من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد.

وجرى خلال الاتصال بحث تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار، وأهمية بذل الجهود لمنع تفاقم الأوضاع لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب.

كما تلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وجرى بحث تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والتصعيد العسكري الأخير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار، وأهمية بذل كافة الجهود لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.