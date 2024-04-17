شكرا لقرائتكم خبر عن مختص قانوني: تخصيص عائدات مزادات اللوحات لتطوير خدمات المرور والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد القانوني أحمد الجيراني أن مبالغ مزاد اللوحات الإلكتروني، الذي تُنظمه الإدارة العامة للمرور في المملكة، تُخصص بالكامل لدعم الإدارة وتطوير خدماتها، وذلك حسبما ينص نظام المرور.
وأوضح أن هذه الخدمات تشمل شراء وتحسين معدات المرور، مثل كاميرات المراقبة، وأجهزة قياس السرعة، وتطوير البنية التحتية للمرور، وتعزيز برامج التوعية المرورية؛ وذلك لرفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات بقواعد المرور، وأهمية السلامة على الطرق، ودعم برامج السلامة المرورية.
وذكرت أن دفع العربون لبدء المزايدة يكون بعد اختيار اللوحة المراد المزايدة عليها من خلال المنصة، ودفعه يتم من خلال بطاقة الفيزا أو الماستركارد، وفي حال عدم الفوز في المزاد يتم استرجاع العربون تلقائيًا من خلال النظام ولا يتطلب ذلك أي إجراء آخر.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن إجراءات مزاد اللوحات المميزة تتم إلكترونيًا من خلال منصة "أبشر أفراد"، وسترسل اللوحات لملّاكها عبر البريد السعودي «سبل» من خلال العنوان الوطني.
ويمكّن المزاد أصحاب المركبات من المشاركة فيه وشراء اللوحات إلكترونيا من جميع أنحاء السعودية دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.
وأوضح أن هذه الخدمات تشمل شراء وتحسين معدات المرور، مثل كاميرات المراقبة، وأجهزة قياس السرعة، وتطوير البنية التحتية للمرور، وتعزيز برامج التوعية المرورية؛ وذلك لرفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات بقواعد المرور، وأهمية السلامة على الطرق، ودعم برامج السلامة المرورية.
خدمات منصة أبشرمن جهتها، أكدت منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية، أنه بإمكان المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمة المزاد الإلكتروني للوحات المميزة للمركبات، موضحةً أن أنواع اللوحات التي يمكن المزايدة عليها هي: لوحات مركبات «خصوصي»، لوحات مركبات «نقل خاص»، لوحات «الدراجات النارية».
وذكرت أن دفع العربون لبدء المزايدة يكون بعد اختيار اللوحة المراد المزايدة عليها من خلال المنصة، ودفعه يتم من خلال بطاقة الفيزا أو الماستركارد، وفي حال عدم الفوز في المزاد يتم استرجاع العربون تلقائيًا من خلال النظام ولا يتطلب ذلك أي إجراء آخر.
معرفة سعر اللوحة وآلية الدفعوأشارت إلى أنه يمكن معرفة تغير سعر اللوحة في المزاد من خلال إرسال رسائل نصية للمشتركين، وأن آلية دفع قيمة اللوحة بعد انتهاء المزاد تتمثل في إصدار فاتورة بالقيمة الإجمالية التي تشمل قيمة اللوحة، ونوع اللوحة، وأجور الخدمة، ويُمنح الفائز مدة لا تزيد على 5 أيام لدفع كامل المبلغ أو سيتم إلغاء العملية تلقائيا، في حين أن استلام اللوحة يكون بعد سداد القيمة الإجمالية ويتم اختيار فرع المرور لاستلامها.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن إجراءات مزاد اللوحات المميزة تتم إلكترونيًا من خلال منصة "أبشر أفراد"، وسترسل اللوحات لملّاكها عبر البريد السعودي «سبل» من خلال العنوان الوطني.
ويمكّن المزاد أصحاب المركبات من المشاركة فيه وشراء اللوحات إلكترونيا من جميع أنحاء السعودية دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.