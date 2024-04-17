محافظ الطائف يدشن مهرجان مزارعي الورد الطائفي

دشن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود مساء اليوم فعاليات مهرجان مزارعي الورد الطائفي، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف لمدة 5 أيام من الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساءا في مدينة الورود.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن المهرجان يشارك فيه أكثر من 60 مزارعاً وأسرة منتجة من المحافظة لعرض منتجاتهم الزراعية والتعريف بها فيما يصاحب ذلك فعاليات متنوعة على مسرح المهرجان طوال مدة المهرجان، حيث سيمتد المهرجان حتى يوم الأحد 12شوال.

ووجه القاضي الدعوة الى جميع أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها إلى زيارة المهرجان والاطلاع والاستفادة من مايقدم من منتجات طوال أيامه والاستفادة من العروض المقدمة لجميع فئات المجتمع، مشيرا إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين في فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من داخل المحافظة وخارجها.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف حرص الوزارة على اقامة المهرجانات والفعاليات الزراعية في مناطق المملكة ومنها منطقة مكة المكرمة للتعريف بالميز النسبية لكل منطقة ودعما للمزارعين للتعريف بمنتجاتهم وتبادل الخبرات بين المحافظات.

وأضاف الخليف انه تزخر محافظات منطقة مكة المكرمة بتنوع انتاجها للمحاصيل الزراعية بجودة عالية إذ تهدف الوزارة من خلال المهرجانات الى دعم المزارعين وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية، مشيراً الى أن القطاع الزراعي بالطائف يحظى بإهتمام من محافظ الطائف لتسخير كل السبل لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي بالمحافظة.