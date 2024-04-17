شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل بنظام تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ اليوم الخميس، العمل بنظام تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10/ 1445 هـ ،الموافق 18/ 4 / 2024 م بنسبة 50%.

وتبلغ نسبة تخفيض المخالفات (50%) من قيمة غرامة المخالفة، ويبدأ العمل به اليوم 2024/4/18 وينتهي بتاريخ 2024/10/18.

مهلة 6 شهور

ويسري التخفيض على جميع المخالفات المرتكبة حتى اليوم السابق لإطلاق التخفيض.

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وتبدأ مهلة الـ6 أشهر لسداد تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة اليوم الأربعاء.

ويشمل تخفيض المخالفات المرورية والمواطنين والمقيمين والزوار، ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



مخالفات لا يشملها التخفيض

وهناك 4 مخالفات إذا ارتكبت إحداها في أثناء فترة سريان التخفيض لا يستفاد من التخفيض، وهي:

- التفحيط.

- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.

- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم / ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كلم / ساعة فأقل.

- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم / ساعة. في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم / ساعة.