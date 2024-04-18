شكرا لقرائتكم خبر 12 ألف ساعة تطوعية في جدة خلال الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة جدة ممثلة بالإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية، خلال الربع الأول من 2024، العديد من المبادرات المجتمعية، بمشاركة 2010 متطوعين ومتطوعات.

وأوضح مدير المسؤولية المجتمعية المهندس هتان حمودة، أن المبادرات ارتكزت في سياق دعم وتشجيع التطوع، استمرارا للبرامج السابقة للمسؤولية الاجتماعية، وتفعيل هذه المفاهيم وترسيخها ضمن مستهدفات رؤية المملكة.

وبين أن الأمانة نفذت عددا من الفعاليات والبرامج التطوعية المختلفة التي تهدف إلى الترابط في المجتمع من خلال طرح 503 فرص تطوعية، بإجمالي 12.496 ساعة تطوعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، والجامعات والكليات الأهلية، وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة والجمعيات والمراكز الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.