شكرا لقرائتكم خبر 12 ألف ساعة تطوعية في جدة خلال الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير المسؤولية المجتمعية المهندس هتان حمودة، أن المبادرات ارتكزت في سياق دعم وتشجيع التطوع، استمرارا للبرامج السابقة للمسؤولية الاجتماعية، وتفعيل هذه المفاهيم وترسيخها ضمن مستهدفات رؤية المملكة.
وبين أن الأمانة نفذت عددا من الفعاليات والبرامج التطوعية المختلفة التي تهدف إلى الترابط في المجتمع من خلال طرح 503 فرص تطوعية، بإجمالي 12.496 ساعة تطوعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، والجامعات والكليات الأهلية، وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة والجمعيات والمراكز الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 ألف ساعة تطوعية في جدة خلال الربع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.