تعزيز سدود منطقة مكة لمواجهة الحالات المطرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما ناقش تعزيز سدود منطقة مكة المكرمة لمواجهة الحالات المطرية، أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، على تسخير الجهود والإمكانات لتقديم أعلى معايير الجودة والكفاءة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كل ما يسهم في تهيئة بيئة مثالية بالمشاعر المقدسة؛ إيمانا بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة لتحقيق حج آمن لضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، لمناقشة استعدادات وخطط الوزارة التشغيلية لموسم الحج هذا العام والتأكد من جاهزية الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى استعراض أعمال وإنجازات الفرع خلال العام الحالي، والجهود المبذولة لخدمة المستفيدين.

ونوه المشيطي بسعي الوزارة لتذليل كافة التحديات التي تواجه تقديم الخدمات البيطرية، والمحجرية، وأسواق النفع العام، والمسالخ.

واستعرض خلال الاجتماع حالة سدود منطقة مكة المكرمة، وسدود الحماية بمحافظة جدة، من خلال مناقشة أبرز تحدياتها، ومدى جاهزيتها لمواجهة الحالات المطرية وفقا لخطط الطوارئ المتبعة، بالإضافة إلى التأكد من كفاءة وسلامة أدائها.