شكرا لقرائتكم خبر استعراض أعمال تشكيلية لـ60 طالبة بجامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس معرض «جزء من 3»؛ الذي استعرض أعمال 60 طالبة في قسم الفنون البصرية، وذلك بمعرض «CAD Gallery» في مقر الكلية.

وسلط المعرض الضوء على 52 منتجا فنيا تنوعت ما بين اللوحات التشكيلية والمنحوتات، من أعمال الطالبات للفصل الدراسي الثاني، من العام الجامعي 1445هـ في مقرر (إستوديو 3) بمساري التصوير التشكيلي والنحت، والذي استمرت فعالياته على مدى يومين.

وأتاح المعرض فرصة للجمهور للتفاعل مع الأعمال الفنية بمجالاتها وأساليبها المختلفة من أعمال الطالبات الإبداعية، والتي تناولت القضايا الإنسانية والاجتماعية المختلفة من منظور الطالبات، بما يظهر وجهات نظرهن وتوجهاتهن المتنوعة، وأساليبهن المبتكرة في ممارسة الفن، مثل: التصوير بالألوان الزيتية، والأكريليك، والرسم الرقمي، والميكسدميديا، والكولاج.