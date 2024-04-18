براءة اختراع لباحثة سعودية في مجال الهجمات السيبرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتورة عبير الألمعي، بالشراكة مع المهندس عبدالمعين الشيخ، على براءة اختراع في مجال الأمن السيبراني من الهيئة السعودية للملكية الفكرية لاختراعهما (نظام الأمن والحماية الذكية Intelligent Security Safety System) الذي يعمل على تطوير أنظمة استشعار متقدمة وبرمجيات تحليلية ذكية، تعمل معا على إنشاء درع حماية يمكنه الكشف المبكر والتحذير من أي أحداث غير متوقعة وبه أنظمة حماية ضد الهجمات السيبرانية. وعن مميزات الاختراع؛ أوضحت الألمعي أنه يتضمن حماية قوية ضد الهجمات السيبرانية، مما يعزز من أمان المنشآت الحكومية أو الخاصة في مواجهة التهديدات الرقمية؛ وكذلك التكامل مع البنى التحتية القائمة، وسرعة ودقة تحليل البيانات، وتعزيز الثقة والأمان للشركات والمجتمعات المحلية التي تعتمد على هذا النظام، إضافة إلى حماية الأرواح والبيئة من خلال منع الحوادث أو التقليل من آثارها.

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