تقني الرياض يحقق المركز الأول في مسابقة الروبوت

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وتعد المسابقة محاكاة لأنظمة وقواعد مسابقة VEX U العالمية وتهدف إلى زيادة اهتمام المتدربين والمتدربات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وإلى زيادة تفكيرهم الابتكاري وحل المشكلات ومهارات الاتصال والعمل التعاوني كفريق عمل مما يعزز أحد أهداف المؤسسة الاستراتيجية في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية لمواكبة احتياج سوق العمل الكمي والنوعي من الكوادر الوطنية في مختلف المهن المتعلقة بالتكنولوجيا والهندسة.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن الحامد أن تحقيق تقنية الخرج المركز الأول على مستوى المملكة إضافة لما تتميز به مخرجات المؤسسة، متمنياً لهم التوفيق والمزيد من الجوائز محليا وعالميا في ظل الدعم غير المحدود الذي يلقاه أبناء وبنات وطننا الغالي من حكومة خادم الحرمين الشريفين.
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