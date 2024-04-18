شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق التخفيض سيطبق بحقها المادة 75 والان نبدء بالتفاصيل

مخالفات لا يشملها التخفيض

الدمام - شريف احمد - أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25) وفق المدة المحددة نظامًا.ونبهت عبر حسابها على منصة إكس، بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة "إيفاء"، محذرة من التعامل مع أي روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.وتحدد أن تكون مخالفة تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 10 إلى 20 كلم/س – رصد آلي، بإجمالي 75 ريالًا.بدء تطبيق تخفيض المخالفاتبدأت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس، بتطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمةعلى مرتكبيها بإعفاء قدره 50% من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها، من مواطنين ومقيمين وزاور ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 6 / 2024.وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة 50% من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ 2024/4/18، حتى 2024/10/18.وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18أبريل الحاليّ، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة 50%، وهي:- التفحيط.- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم / ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة(120) كلم / ساعة فأقل.- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم / ساعة، في الطريق الذي سرعته المحددة(140) كلم / ساعة.