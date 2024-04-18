شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يشيد بأداء سفارة المملكة في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثنى رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على ما تؤديه سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأردنية عمّان، من المهام والواجبات على الوجه المطلوب بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الشورى إلى السفارة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية حاليًا على رأس وفد من المجلس، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب الأردني.

وكان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، الذي رحب به والوفد المرافق.

واستمع رئيس مجلس الشورى من السفير السديري إلى شرح موجز عن السفارة وما تقدمه من خدمات متميزة.



الوفد المرافق

رافق رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة السعودية الأردنية د. إبراهيم بن محمد القناص، وأعضاء المجلس مبارك بن خلف الدوسري، ود. هشام بن كمال الفارس، ود. عائشة بنت علي عريشي، ود. أميرة بنت أحمد الجعفري، ود. نجوى بنت عبدالكريم الغامدي، وعدد من المسؤولين في المجلس.