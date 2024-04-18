مركز "عِلمي" وجامعة الأميرة نورة يطلقان برامج متخصصة في دراسات المتاحف

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موعد التسجيل والبرامج

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فرص مميزة للخريجين

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز "عِلمي" لاكتشاف العلوم والابتكار بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مجموعة برامج أكاديمية متخصصة في دراسات المتاحف؛ بهدف تمكين كفاءات متخصصة في قطاع المتاحف.حيث تشمل دراسات المتاحف ثلاثة برامج أكاديمية هي: برنامج الدبلوم في دراسات المتاحف، وبرنامج التخصصات الفرعية الاختيارية لطالبات جامعة الأميرة نورة، وبرنامج الدورات التدريبية الحضورية والافتراضية المتخصصة في مجال المتاحف.ويدعو مركز "عِلمي" وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المُهتمين في دراسات المتاحف والراغبين في التسجيل والاستفادة من برنامج الدورات التدريبية الذي سينطلق يوم الاثنين القادم، حيث سيُتاح التسجيل للأعمار من 18 سنة وما فوق لدراسة برنامج أساسيات المتاحف، وبرنامج التعليم والتوعية بالمتاحف، وبرنامج دراسات تأثير المتاحف، وبرنامج مقدمة لتقنيات المتاحف، وبرنامج دمج التكنولوجيا في المتاحف.فيما سينطلق برنامج الدبلوم في دراسات المتاحف خلال العام الدراسي القادم 1446هـ لمدة عامين لحاملي الشهادة الثانوية، كما سيتاح التسجيل في مجموعة من التخصصات الفرعية والمساندة/ الاختيارية في دراسات المتاحف لطالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.وستُتاح الفرصة للخريجين المشاركة مع خبراء مركز "عِلمي" في تصميم وإطلاق برامج تعليمية جديدة وفريدة من نوعها في مجالات STREAM (العلوم والتكنولوجيا والقراءة والهندسة والفنون والرياضيات)؛ مما يساعد على تطوير مهاراتهم بشكل أعمق في بيئة عملية تطبيقية. وتأتي هذه البرامج تفعيلًا للشراكة الإستراتيجية بين مركز "عِلمي" لاكتشاف العلوم والابتكار وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومن منطلق رسالة "عِلمي" الساعية إلى تمكين مبتكري المستقبل من خلال تجارب التعلم المُلهمة التي تجعل اكتشاف العلوم أمرًا ممتعًا ومتاحًا للجميع.وتُعد برامج دراسات المتاحف أحد مخرجات المركز الهادفة إلى تمكين وإلهام الجيل القادم من المفكرين والمبتكرين في المملكة، ويُشرف عليها خبراء محليين وعالميين من مركز علمي وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يسهمون في تعزيز المعرفة من خلال إشراك الشباب وتمكينهم من تشكيل مستقبل المتاحف في المملكة.ولمزيد من المعلومات وللتسجيل يرجى زيارة هذا الرابط.