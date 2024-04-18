تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب الممنوعة، تجاوزت مليون حبة، كانت مُخبأة داخل شحنة واردة إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الشحنة، التي وصلت إلى ميناء ضباء، احتوت على “فلفل وجوافة”. وعند تطبيق الإجراءات الجمركية المعتادة، بما في ذلك الفحص الدقيق باستخدام التقنيات الأمنية المتطورة والوسائل البشرية المُدربة، تم العثور على (1,006,518) حبة من الحبوب الممنوعة مخبأةً بداخلها.

وحرصاً على مكافحة المخدرات وحماية المجتمع، نسّقت الهيئة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على المتورط في عملية التهريب داخل المملكة. وتُعدّ هذه العملية إنجازاً هاماً يعكس جهود المملكة المستمرة في التصدي لعمليات التهريب وضمان أمن وسلامة البلاد.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور: إحباط تهريب أكثر من مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فلفل وجوافة في ميناء ضباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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