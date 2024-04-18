شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: تخفيض المخالفات يشمل المقيمين والزوار ومواطني الخليج والان نبدء بالتفاصيل



ولفت إلى إن المادة 75 تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة، بنسبة 25%، مع إقرار الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية للمخالف بقيمة المخالفة وفق النظام في حال عدم السداد خلال المهل المحددة.

وأضاف "الشكرة": "مع بداية سريان قرار التخفيض يستطيع المخالف سداد المخالفات المتراكمة عليه عن طريق نظام سداد أو منصة إيفاء، والتخفيض 50% خلال الفترة المحددة يشمل، التخفيض يشمل مخالفات نظام المرور فقط، ويشمل ذلك مخالفات اللوحات التالفة، ويلزم سداد جميع المخالفات المرورية لتجديد رخصة السير، والتخفيض يشمل المواطنين والمقيمين والزوار ومواطني دول مجلس التعاون". الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور، العقيد منصور الشكرة أن مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء مشمولة في التخفيض، مشيراً إلى أن قرار تخفيض المخالفات بنسبة 50%، الذي وجهت القيادة بتفعيله، يخص المخالفات التي ترتكب وفق نظام المرور فقط، ولا يشمل مخالفات حظر التجول في فترة كورونا ولفت إلى إن المادة 75 تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة، بنسبة 25%، مع إقرار الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية للمخالف بقيمة المخالفة وفق النظام في حال عدم السداد خلال المهل المحددة.وأضاف "الشكرة": "مع بداية سريان قرار التخفيض يستطيع المخالف سداد المخالفات المتراكمة عليه عن طريق نظام سداد أو منصة إيفاء، والتخفيض 50% خلال الفترة المحددة يشمل، التخفيض يشمل مخالفات نظام المرور فقط، ويشمل ذلك مخالفات اللوحات التالفة، ويلزم سداد جميع المخالفات المرورية لتجديد رخصة السير، والتخفيض يشمل المواطنين والمقيمين والزوار ومواطني دول مجلس التعاون".

بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية

وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت اليوم الخميس، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها، من مواطنين ومقيمين وزاور وموطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.

وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.

مخالفات ممنوعة من التخفيض

وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، وهي التفحيط وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%).

وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.

ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.