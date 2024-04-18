شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران يستعرض التقرير السنوي لإعمال "مكافحة المخدرات" بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم الخميس، التقرير السنوي لأعمال مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة، الذي تضمن جهود منسوبي المديرية في الأعمال الميدانية والتوعوية لمكافحة المخدرات.

وأكد سموه خلال لقائه في مكتبه اليوم، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة نجران العقيد يحيى بن عبدالله الشهراني أهمية مضاعفة الجهود في محاربة آفة المخدرات التي تستهدف المملكة، وتفعيل البرامج التي تنفذها وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات، مثمناً جهود رجال مكافحة المخدرات في منطقة نجران لما يقدمونه من تضحيات من أجل القضاء على هذه الآفة التي تدمر أبناء الوطن وتضر المجتمع.

من جانبه أعرب العقيد الشهراني عن شكره لسمو أمير منطقة نجران على دعمه ومتابعته لأعمال مكافحة المخدرات بالمنطقة.

