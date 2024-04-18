شكرا لقرائتكم خبر عن "سبل" يصدر طابعًا بريديًا جديدًا عن قطاع النخيل والتمور في المملكة والان نبدء بالتفاصيل



كما يحظى قطاع النخيل والتمور في المملكة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المركز الوطني للنخيل والتمور بعناية واهتمام خاص، وهو ما أسهم في ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور بنهاية عام 2023م، بنسبة %14، لتصل قيمة صادرات التمور إلى 1.462مليار ريال، مقارنة بعام 2022 التي بلغت 1.280 مليار ريال. صادرات المملكة من التمور وبلغت أعداد الدول المستوردة للتمور

يذكر أن الطوابع البريدية التي تصدرها مؤسسة البريد السعودي "سبل" تواكب أبرز الأحداث الوطنية ومنها المناسبات الدينية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، وكذلك أهم المناسبات الدولية، حيث تصدر الطوابع البريدية التذكارية، ليحاكي كل طابع منها حدث هام، أو لتخليد مشهد بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خيار مثالي لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم، وكذلك للمؤرخين المهتمين بتدوين التاريخ.

الدمام - شريف احمد - أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة طابعًا بريديًا يعبر عن قيمة قطاع النخيل والتمور في المملكة.كما يحظى قطاع النخيل والتمور في المملكة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المركز الوطني للنخيل والتمور بعناية واهتمام خاص، وهو ما أسهم في ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور بنهاية عام 2023م، بنسبة %14، لتصل قيمة صادرات التمور إلى 1.462مليار ريال، مقارنة بعام 2022 التي بلغت 1.280 مليار ريال.وبلغت أعداد الدول المستوردة للتمور السعودية 119 دولة، فيما حققت صادرات التمور ومشتقاتها ارتفاعًا بنسبة %152.5منذ عام 2016م، لتصل إلى 1.462 مليار ريال بنهاية العام 2023م، مقارنة بقيمة 579 مليون ريال خلال عام 2016م، وبمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ %12.3.يذكر أن الطوابع البريدية التي تصدرها مؤسسة البريد السعودي "سبل" تواكب أبرز الأحداث الوطنية ومنها المناسبات الدينية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، وكذلك أهم المناسبات الدولية، حيث تصدر الطوابع البريدية التذكارية، ليحاكي كل طابع منها حدث هام، أو لتخليد مشهد بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خيار مثالي لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم، وكذلك للمؤرخين المهتمين بتدوين التاريخ.