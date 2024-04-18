شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى يناقش التقارير السنوية لأداء الأجهزة الحكومية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة الأسبوع القادم لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

ويستمع المجلس في جلسته العادية الخامسة والعشرين التي يعقدها الاثنين القادم، إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما أبداه أعضاء المجلس في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء حول تقرير اللجنة بشأن مشروعي نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية.

كما يناقش في الجلسة ذاتها تقريرين مقدمين من لجنة التجارة والاستثمار بشأن تقارير الآداء السنوية للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1445/1444هـ، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1445/1444هـ.

ومن المنتظر خلال جلسة مجلس الشورى العادية السادسة والعشرين التي سيعقدها يوم الثلاثاء القادم أن يحسم المجلس قراره بالتصويت على وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن تقريرها ورأيها في التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445/1444هـ، وما ورد في تقرير اللجنة من توصياتٍ حياله. مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية كما يدرس المجلس في الجلسة ذاتها تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1445/1444هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة مناقشة تقريرٍ تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي 1445/1444هـ.

كما أدرج المجلس ضمن جدول أعماله للمناقشة تقريراً مقدماً من لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1445/1444هـ.

ويستعرض في الجلسة ذاتها وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ملحوظات الأعضاء حيال التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1445/1444هـ، ويصوّت على عددٍ من التوصيات المقدمة على تقرير اللجنة.

كما ضمّ جدول أعمال المجلس خلال جلستيه هذا الأسبوع عددًا من التقارير المقدمة من لجان مجلس الشورى المتخصصة بشأن مذكرات للتفاهم والتعاون والاتفاقيات مع عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة في عددٍ من المجالات المختلفة لاتخاذ مايلزم بشأنها.

