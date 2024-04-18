شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تستعرض أحدث ابتكارات المختبرات الطبية.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم وزارة الصحة ممثلة بمركز الخدمات الصحية المساندة، مؤتمر أحدث التطورات والابتكارات في المختبرات الطبية، خلال الفترة 23-25 إبريل 2024م بفندق كراون بلازا بالرياض.

ويهدف المؤتمر إلى دفع المختبرات السريرية إلى طليعة الرعاية الصحية الحديثة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما سيبحث استكشاف أحدث التطورات والابتكارات في علم المختبرات السريرية لمواكبة أحدث التطورات، وتعزيز فهم تشخيص المرض، من خلال رؤي شاملة في اختبارات ومنهجيات المختبرات السريرية. مستقبل تقديم الرعاية الصحية هذا إضافة إلى تحديد التحولات المحورية التي تشكل مستقبل تقديم الرعاية الصحية، والانخراط في مناقشات ديناميكية مع خبراء الصناعة لاستكشاف مختلف جوانب ممارسات المختبرات السريرية، بدءاً من تكامل للتقنية وصولاً إلى ضمان الجودة.

ومن أهم المحاور التي يناقشها المؤتمر، تسليط الضوء على دور المختبرات الطبية التشخيصية في فهم آليات المرض والأمراض الميكروبية والاضطرابات الوراثية، وكذلك دور مختبرات معالجة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي كجزء رئيسي في برامج زراعة الخلايا الجذعية لمرضى سرطانات الدم والأمراض المناعية.

أيضا يناقش المؤتمر التطورات المبتكرة في علوم المختبرات، بما في ذلك اختبارات المناعة السريرية والتوافق والتقدم التقني في علم الأمراض التشريحي؛ لتعزيز التشخيص ورعاية المرضى. المختبرات الطبية ويقدم المؤتمر لأول مرة جائزة شخصية العام في المختبرات الطبية لتكريم أصحاب الرؤى الذين تركوا علامة في المشهد العام لعلوم المختبرات السريرية من مختلف القطاعات.

وتتمحور فئات الجائزة في: جائزة المساهمة البحثية، وجائزة التميز في إدارة المختبرات، إضافة إلى جائزة الابتكار في تقنيات المختبرات، ومبادرة تحسين الجودة، وأخيراً جائزة التميز في التعليم والتدريب. عالم التشخيص والبحوث السريرية كما يطلق المؤتمر مسابقة ”لاب لينس“ في فنون المختبرات، حيث تسعى المسابقة إلى سد الفجوة بين الفن والعلم، وتسليط الضوء على التساؤل التصوري الذي يمكن العثور عليه في عالم التشخيص والبحوث السريرية.

وتشمل فئات المسابقة، التصاميم الفنية، والابتكارات النحتية، والصور العلمية، إضافة إلى فن طبق بتري الذي يجمع بين وسائل الثقافة والكائنات الحية الدقيقة.