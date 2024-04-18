شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من 5 ملايين ريال.. "الطيران المدني" تغرم مخالفين لنظام الطيران والان نبدء بالتفاصيل

مخالفات نظام الطيران

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الأول لعام 2024.وأعلنت الهيئة فرض غرامات بحق الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة من الهيئة، مبينة أن ذلك من خلال القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.وأشارت إلى أن عدد القرارات الصادرة عن اللجنة وصلت إلى 185 قرار، وإجمالي قيمة الغرامات عنها 5.302.700 ريال سعودي.أوضحت هيئة الطيران أنها رصدت في الربع الأول من 2024، عدد 111 مخالفة صادرة بحق الناقلات الجوية، لعدم التزامها بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنظام تسجيل المسافرين المسبق وعدم الالتزام بالخانات الزمنية، مبينة أن إجمالي الغرامات المتعلقة بذلك 3.650.000 ريال سعودي.كما رصدت 31 مخالفة، صادرة بحق الناقلات الجوية وذلك لمخالفتها للائحة التنفيذية الحماية حقوق العملاء، مشيرة إلى أن إجمالي الغرامات 1.315.000 ريال سعودي.ورصدت 3 مخالفات صادرة بحق الشركات المرخصة المخالفتها تعليمات الهيئة بممارستها للنشاط المرخص، مشيرة إلى أن إجمالي الغرامات 45.000 ريال سعودي.ورصدت مخالفتين صادرتين بحق شركتي نقل جوي لعدم تقيدهما بتنفيذ أحكام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدنى، وإجمالي الغرامات 40.000 ريال سعودي.و22 مخالفة صادرة بحق المسافرين المخالفين لتعليمات السلامة الجوية وما يرتكب من سلوك على متن الطائرة، وإجمالي الغرامات 58.200 ريال سعودي.إضافة إلى 8 مخالفات صادرة بحق الأفراد نظير استخدام الطائرات بدون طيار دون الحصول على الترخيص والشهادات اللازمة.ومخالفتان صادرتان بحق أفراد لتجاوزهم المناطق المحظورة في المطارات بما يخالف أنظمة وتعليمات الهيئة، وإجمالي الغرامات 2000 ريال سعودي.و6 مخالفات صادرة بحق الأفراد نظير التحليق بطائرات خفيفة الوزن دون تصريح، وإجمالي الغرامات 155.000 ريال سعودي.وقالت المتحدثة الرمسية للطيران المدني،ابتسام الشهري، إن قرارات لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني تأتي تعزيزاً لمبدأ الشفافية وتأكيداً لجهود هيئة الطيران المدني في التطوير المستمر للقطاع لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.كما تؤكد مراقبة التزام شركات النقل الجوي والكيانات العاملة في القطاع بالأنظمة والتعليمات وأحكام التراخيص الصادرة لها والعمل وفق أعلى المعايير العالمية؛ لضمان تحسين تجربة المسافرين وجودة خدمات النقل الجوي في المملكة.