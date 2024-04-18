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شاب ينقذ حياة طفلة سقطت من سيارة والدها بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - نجح شاب في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر عاماً ، بعدما سقطت من سيارة والدها أثناء سيره ، ليلاً على الدائري الشمالي بالعاصمة الرياض .

وكشف الشاب طلال فهيد العنزي تفاصيل الواقعة خلال حديثه لـ”العربية.نت” ، قائلاً : ” كنت أسير على الدائري الشمالي مع الثمامة فوق الكوبري ، وعند الساعة ١١ ليلًا ، كانت أمامي سيارة جيب هونداي توسان تقلها أسرة ، وفجأة انفتحت الباب الخلفي للسيارة ، وسقطت الطفلة من السيارة في منظر مروع ، لتقع على الأرض حتى تلطخت بالدماء التي سالت من وجهها وجسدها الصغير ” .

وأشار إلى أن جميع السيارات التي كانت بجانبه توقفت عند رؤيتهم للطفلة ، حيث وجدوا الطفله غارقة في دمائها ، موضحاً : ” أخذنا الطفلة للمستشفى وأبلغت أصحاب السيارات أن يوقفوا أهل الطفلة لأنهم لم ينتبهوا لسقوطها”.

واختتم حديثه ، بأن والدا الطفلة وصلا بعد عشر دقائق فقط ، وكانا في حالة من القلق والبكاء ، وقدما شكرهما ، معلقاً : “ما قمت به هو واجب وطني ، وأي مواطن يجب عليه المساهمة في مثل هذه المواقف”.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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