شكرا لمتابعة خبر عن شاب ينقذ حياة طفلة سقطت من سيارة والدها بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح شاب في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر عاماً ، بعدما سقطت من سيارة والدها أثناء سيره ، ليلاً على الدائري الشمالي بالعاصمة الرياض .

وكشف الشاب طلال فهيد العنزي تفاصيل الواقعة خلال حديثه لـ”العربية.نت” ، قائلاً : ” كنت أسير على الدائري الشمالي مع الثمامة فوق الكوبري ، وعند الساعة ١١ ليلًا ، كانت أمامي سيارة جيب هونداي توسان تقلها أسرة ، وفجأة انفتحت الباب الخلفي للسيارة ، وسقطت الطفلة من السيارة في منظر مروع ، لتقع على الأرض حتى تلطخت بالدماء التي سالت من وجهها وجسدها الصغير ” .

وأشار إلى أن جميع السيارات التي كانت بجانبه توقفت عند رؤيتهم للطفلة ، حيث وجدوا الطفله غارقة في دمائها ، موضحاً : ” أخذنا الطفلة للمستشفى وأبلغت أصحاب السيارات أن يوقفوا أهل الطفلة لأنهم لم ينتبهوا لسقوطها”.

واختتم حديثه ، بأن والدا الطفلة وصلا بعد عشر دقائق فقط ، وكانا في حالة من القلق والبكاء ، وقدما شكرهما ، معلقاً : “ما قمت به هو واجب وطني ، وأي مواطن يجب عليه المساهمة في مثل هذه المواقف”.