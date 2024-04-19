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استدعاء صانعة محتوى أساءت لدولة شقيقة عبر محادثة مسربة

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الرياض - علي القحطاني - استدعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام صانعة محتوى أساءت لدولة شقيقة عبر محادثة خاصة مسربة بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وباشرت الهيئة التحقيق في المحتوى المسرب المسيء لدولة شقيقة، والمخالف للفقرة 7 من المادة الخامسة لنظام الإعلام المرئي والمسموع الذي يحظر الإساءة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

كما علّقت الهيئة ترخيصها الإعلاني “موثوق لحين اكتمال الإجراءات النظامية بحقها.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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