شكرا لمتابعة خبر عن استدعاء صانعة محتوى أساءت لدولة شقيقة عبر محادثة مسربة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استدعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام صانعة محتوى أساءت لدولة شقيقة عبر محادثة خاصة مسربة بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. وباشرت الهيئة التحقيق في المحتوى المسرب المسيء لدولة شقيقة، والمخالف للفقرة 7 من المادة الخامسة لنظام الإعلام المرئي والمسموع الذي يحظر الإساءة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة. كما علّقت الهيئة ترخيصها الإعلاني “موثوق لحين اكتمال الإجراءات النظامية بحقها.