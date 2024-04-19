شكرا لقرائتكم خبر عن تتناول العلاقات الثنائية.. خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة د. عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم الخميس في ديوان الوزارة بالرياض، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة.

استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.